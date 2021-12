Salta il Capodanno a Bari per Al Bano: è positivo al Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al Bano non potrà condurre l’evento di Capodanno su canale 5 insieme a Federica Panicucci: il cantante è risultato positivo al Covid Il cantante annuncia la sua positività al Covid (Screenshot)Brutte notizie per Al Bano che nelle ultime ore ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Dunque, l’artista non potrà partecipare alla serata di Capodanno di Canale 5, presentata da Federica Panicucci che verrà trasmessa del teatro Petruzzelli a Bari. “Il maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti“, ha spiegato ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alnon potrà condurre l’evento disu canale 5 insieme a Federica Panicucci: il cantante è risultatoalIl cantante annuncia la sua positività al(Screenshot)Brutte notizie per Alche nelle ultime ore ha annunciato di aver contratto il-19. Dunque, l’artista non potrà partecipare alla serata didi Canale 5, presentata da Federica Panicucci che verrà trasmessa del teatro Petruzzelli a. “Il maledetto virusmi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno dacon Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti“, ha spiegato ...

Advertising

Corriere : Al Bano positivo, salta il Capodanno di Canale 5: «Ma sto benissimo. Non capisco i no vax» - simone_tof : Salta il capodanno a Varsavia ..... vaccinati tamponati e coglionati! ?? - CronacheNuoresi : Al Bano positivo al Covid: salta l'esibizione di Capodanno - princigallomich : Al Bano positivo al Covid , salta il Capodanno da Bari - marchess88 : È in arrivo la stretta sui #veglioni illegali di #Capodanno e @AlbanoCarrisi salta il #Capodanno di #canale5 a… -