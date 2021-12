Salernitana | meno di 48 ore per evitare l’esclusione dalla Serie A

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si deciderà nell’ultimo giorno utile il futuro della. Entro la mezzanotte di domani, infatti, i trustee incaricati di cedere le quote societarie del club campano dovranno accettare la proposta “più vantaggiosa” che, tuttavia, potrebbe essere comunicata nei giorni a seguire dopo i dovuti accertamenti. La situazione è in continua evoluzione e, sia per tattica che per necessità, dovrebbe sbloccarsi solo a poche ore dal gong. Nella mattinata di domani dovrebbe presentare la sua offerta (con annessa caparra del 5%) la cordata d’imprenditori messa insieme da Domenico Cerruti, che vede in campo anche Francesco Agnello. Il gruppo, è sceso in campo nelle ultime due settimane con il chiaro intento didal campionato diA della ...