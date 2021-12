Salernitana al capolinea | cosa succederà al club campano dal primo gennaio?

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ad oggi larischia l’esclusione dalla Serie A: quale sarà il futuro dela partire dal? La favola dellapotrebbe tramutarsi in un vero e proprio incubo entro il prossimo 1. A poche ore dalla fine dell’anno, infatti, ilnon ha ancora trovato un compratore che la possa salvare da quella che sembra ormai un’inevitabile esclusione dal campionato. Per chi non lo sapesse, infatti, ilè di proprietà di Claudio Lotito, già presidente della Lazio e, per regolamento, impossibilitato a possedere dueche competono nello stesso campionato. La FIGC, quando è giunta la promozione del...

Damianodanny1 : SALERNITANA A CAPOLINEA DOMANI A MEZZANOTTE SCADE LA DEADLINE X CESSIONE SQUADRA SOLO UN'OFFERTA A FOTOFINISH… - _DAGOSPIA_ : LA SALERNITANA AL CAPOLINEA – DOMANI A MEZZANOTTE SCADE LA DEAD LINE PER LA CESSIONE DELLA SQUADRA..…

Il 31 dicembre è la deadline. Il destino dellaè appeso ad un filo esile, sottilissimo. La cordata in ballo, quella degli imprenditori meridionali, dovrebbe presentare la propria offerta entro il 30 dicembre. Amici di Cerruti (Agnello ...Il calciatore dell' Inter ieri ha trionfato sul campo dellama non è andato a segno. Ad ... Prova evidente del fatto che il rapporto tra giocatore e società, fosse giunto al. Leggi ...Il 31 dicembre è la deadline. Il destino dell'ippocampo è appeso ad un filo esile, sottilissimo. La cordata in ballo, quella degli imprenditori meridionali, dovrebbe presentare la propria offerta entr ...Ai rossoblù basterebbe riuscire ad arrivare davanti a tre squadre in graduatoria per mantenere la categoria. Annullate le partite. Se la Salernitana si ritirasse dal campionato, sarebbero ritenute nul ...