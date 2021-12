Sale giochi e sale scommesse: dal 30 dicembre potranno entrare solo vaccinati e guariti (Di giovedì 30 dicembre 2021) sale giochi e sale scommesse non saranno accessibili a partire dal 30 dicembre, qualora non si sia in possesso del Super Green Pass. Medesima questione valevole per sale bingo e casinò, così come per centri termali e di benessere; tutti i servizi non essenziali alla quotidianità, infatti, saranno fruibili soltanto da coloro i quali posseggono il necessario Super Green Pass. Questo è quanto espresso dall’articolo 7 della bozza del nuovo decreto legge del Governo italiano, con Mario Draghi che firmerà il provvedimento per renderlo effettivo. I DETTAGLI SUL SUPER GREEN PASS BOLLETTINO COVID-19, 23 dicembre Dall’obbligo sopra menzionato saranno però esenti i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021)non saranno accessibili a partire dal 30, qualora non si sia in possesso del Super Green Pass. Medesima questione valevole perbingo e casinò, così come per centri termali e di benessere; tutti i servizi non essenziali alla quotidianità, infatti, saranno fruibili soltanto da coloro i quali posseggono il necessario Super Green Pass. Questo è quanto espresso dall’articolo 7 della bozza del nuovo decreto legge del Governo italiano, con Mario Draghi che firmerà il provvedimento per renderlo effettivo. I DETTAGLI SUL SUPER GREEN PASS BOLLETTINO COVID-19, 23Dall’obbligo sopra menzionato saranno però esenti i minori di 12 anni e i soggetti esentati dalla campagna vaccinale ...

