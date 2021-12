Rugby: URC. Rinviata la gara tra Benetton e Zebre (Di giovedì 30 dicembre 2021) La decisione a seguito di alcuni casi positivi della squadra trevigiana. ROMA - Rinviata la gara del Round 9 di United Rugby Championship tra Benetton Rugby e Zebre Parma. La partita si sarebbe dovuta ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) La decisione a seguito di alcuni casi positivi della squadra trevigiana. ROMA -ladel Round 9 di UnitedChampionship traParma. La partita si sarebbe dovuta ...

Advertising

Rugbymeet : ?? Rinviato per covid il derby Benetton-Zebre assieme ad altre 3 gare di #URC ??? #covid #BENvZEB - ZebreRugby : ?? Rinviata la gara del 2 gennaio a Treviso #BENvZEB ??v?? La decisione è stata presa dall' #URC a seguito di alcuni… - Federugby : RT @BenettonRugby: Rinviata la gara del Round 9 di @URCOfficial tra #BenettonRugby e Zebre Parma - BenettonRugby : Rinviata la gara del Round 9 di @URCOfficial tra #BenettonRugby e Zebre Parma - ZebreRugby : RT @ZebreRugby: ?? Le immagini salienti dell'8° turno di #URC Due mete nella ripresa per le @ZebreRugby ?? che non riescono a imporsi sul B… -