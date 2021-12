Roma | Zaniolo vuole un 2022 da big | rinnovo e Mondiale con l’Italia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilpotrebbe essere l’anno di Nicolò, pronto a catapultarsi nel mondo dei big. Lae la Nazionale sperano Ilè alle porte e Nicolòspero che il nuovo anno sarà quello della definitiva consacrazione tra i big italiani. E lo spera anche lache, grazie al lavoro di José Mourinho, ha visto rilanciarsi la carriera del suo gioiello. Lo Special One ha infatti dato la sterzata decisiva alla carriera dicucendo addosso il ruolo di seconda punta che pare calzargli a pennello. Sarà anche l’anno deldi contratto, magari a cifre più elevate, come fatto intendere anche dal g.m. Tiago Pinto. E, come riporta il Corriere dello Sport, ilsarà importante peranche in chiave ...

Advertising

CalcioNews24 : #Zaniolo si lancia verso un 2022 da protagonista - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Roma, speranza Zaniolo: Mourinh… - romanewseu : Il 2022 l’anno di Zaniolo: trascinare la Roma in Champions per conquistarsi la Nazionale - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Primapagina @CorSport: '@OfficialASRoma, l'anno di #Zaniolo' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #ASRoma #Roma https:… - PianetaMilan : #Primapagina @CorSport: '@OfficialASRoma, l'anno di #Zaniolo' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #ASRoma #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

ASCOLTA Il 2022 potrebbe essere l'anno di Nicolò, pronto a catapultarsi nel mondo dei big. Lae la Nazionale sperano Il 2022 è alle porte e Nicolòspero che il nuovo anno sarà quello della definitiva consacrazione tra i big ...L'anno che verrà ha il volto di. Il 2022 è ormai alle porte e deve rappresentare il definitivo trampolino di lancio di Nicolò, come riporta Il Messaggero ., Nazionale, Mondiali e rinnovo : l'ordine lo deciderà il corso ...L'anno di Zaniolo", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport. La Roma e la Nazionale scommettono sul suo talento per prendere il volo. Mourinho ha cambiato modulo ...“L’anno di Zaniolo”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “La Roma e la Nazionale scommettono sul suo talento per prendere il volo. Mou lo ha domato, il club lo cocco ...