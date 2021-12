Roma | si complica la trattativa dalla Premier | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Maitland-Niles dall’Arsenal alla. Ora invece emergono delle divergenze tra le due società che potrebbero portare a un duro braccio di ferro e addirittura al naufragio dellaper l’approdo dell’esterno inglese nella capitale. Se infatti i giallorossi hanno già l’accordo con il giocatore per cinque anni di contratto a 2 milioni e mezzo di euro a stagione, l’intesa con i Gunners è ancora lontana. L’unico punto comune ai due club è il prestito oneroso fino al termine della stagione a 750mila euro. Per quanto riguarda le modalità di riscatto le cose cambiano: lavorrebbe il diritto, gli inglesi l’obbligo. Divergenze poi anche sulla cifra del riscatto: 15 milioni la richiesta dei londinesi, 10 milioni l’offerta di Pinto. Thomas Cambiaso