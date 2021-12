Roma | Santon offerto alla Lazio | ecco la risposta del club biancoceleste

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In casanel mercato di gennaio si lavorerà molto non solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita. Dal suo arrivo nelgiallorosso infatti, José Mourinho ha subito stilato una lista di calciatori non idonei al suo progetto tecnico-tattico. Gli esuberi sono molti e probabilmente dalle loro cessioni dipenderanno anche L'articolo

Advertising

Lopez92Paul : RT @francGuerrieri: #Roma-#Santon, si tratta la risoluzione del contratto. Il Karagümrük e un altro club turco alla finestra ???? #calciomerc… - pianetaroma1927 : La Roma e Davide #Santon stanno trattando per la rescissione del contratto. Ipotesi risoluzione con buonuscita al g… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: si lavora alla risoluzione di contratto con Santon. Sul terzino il Karagumruk #AsRoma - Solo_La_Roma : @strumentiumani Sarà un parente di Santon???? - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #Roma-#Santon, si lavora alla risoluzione del contratto: piace a due club, cosa filtra [@francGuerrieri] -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Santon

1 Nella casella delle presenze stagionali di Davidecon lac'è uno zero, tondo tondo. Il giocatore non scende in campo dal 23 maggio 2020, quando ha giocato un tempo nel pareggio con lo Spezia con ancora Paulo Fonseca in panchina. L'arrivo ...Commenta per primo Dopo 6 mesi da fuori rosa, Davidepotrebbe lasciare laa gennaio e trovare una sistemazione. Non mancano le offerte per il terzino giallorosso epurato da Mourinho. Altre due richieste si aggiungono a quelle di Torino, ...In casa Roma nel mercato di gennaio si lavorerà molto non solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita. Dal suo arrivo nel club giallorosso ...Nella casella delle presenze stagionali di Davide Santon con la Roma c'è uno zero, tondo tondo. Il giocatore non scende in campo dal 23 maggio 2020, quando ...