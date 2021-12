Roma | Santon lavora per la risoluzione | c’è una pista turca sul terzino

(Di giovedì 30 dicembre 2021)potrebbe rescindere il proprio contratto con la, già da tempo fuori dai radar di Mourinho. Due squadre turche sulSecondo quanto riferito da Calciomercato.com, ildellaDavidepotrebbe presto rescindere il contratto con i giallorossi. L’ex Inter è ormai fuori dai radar della squadra capitolina e in stagione non ha raccolto ancora un minuto.e lastannondo da tempo alladel contratto e intanto sulci sarebbero diversi interessamenti dalla Turchia. Su tutti il Karagumruk degli ‘italiani’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Roma Santon

Due squadre turche sul terzino Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il terzino dellaDavidepotrebbe presto rescindere il contratto con i giallorossi. L'ex Inter è ormai fuori ..., TRATTATIVA CONPER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO I giallorossi sono al lavoro già da mesi per trovare una soluzione. Se fino a qualche settimana fa filtrava maggiore ottimismo, oggi non ...ASCOLTA Santon potrebbe rescindere il proprio contratto con la Roma, già da tempo fuori dai radar di Mourinho. Due squadre turche sul terzino Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il terzino d ...Come riporta Calciomercato.com, la dirigenza della Roma è al lavoro per la risoluzione del contratto di Davide Santon. Il terzino è stato messo fuori rosa ...