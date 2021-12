Roma | Pellegrini | “Mourinho è ciò di cui avevamo bisogno | porta entusiasmo”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il centrocampista della, Lorenzo, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Tra i temi toccati, soprattutto il rapporto con l’allenatore José: “E’ esattamente ciò ci cui avevanola, ma anche i tifosi, lo staff e i giocatori. Mi piace il fatto che gli interessi solamente lavorare per cercare di vincere. E’ la persona perfetta al momento giusto. Quando è stato annunciato a maggio nessuno se lo aspettava. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Un allenatore del genere, vale a dire ciò che percepiamo all’Olimpico in occasione di tutte le partite“. SportFace.

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Tra i temi toccati, soprattutto il rapporto con l'allenatore José Mourinho.