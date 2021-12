Roma, offerta dalla Premier per Veretout: i dettagli! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sirene inglesi per i giallorossi, dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta per Jordan Veretout. Nonostante il centrocampista sia un pilastro per la squadra di Mourinho, potrebbe valutare comunque nuove offerte. Veretout Roma Secondo Footmercato, la squadra interessata sarebbe il Newcastle. Il club inglese è pronto a presentare un’offerta per il calciatore giallorosso che è pronto ad ascoltarla. Attualmente non si conoscono le cifre del possibile affare e soprattutto se la società giallorossa è disposta a privarsi del suo gioiello. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sirene inglesi per i giallorossi,League potrebbe arrivare un’per Jordan. Nonostante il centrocampista sia un pilastro per la squadra di Mourinho, potrebbe valutare comunque nuove offerte.Secondo Footmercato, la squadra interessata sarebbe il Newcastle. Il club inglese è pronto a presentare un’per il calciatore giallorosso che è pronto ad ascoltarla. Attualmente non si conoscono le cifre del possibile affare e soprattutto se la società giallorossa è disposta a privarsi del suo gioiello. Ilaria Pacilio

