Roma | Garcia consiglia Kamara | «Calciatore di grande prospettiva | regista perfetto»

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’ex allenatore dellahato l’acquisto di, allenato ai tempi del Marsiglia Rudi, ex allenatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport hato ai giallorossi l’acquisto di, allenato ai tempi del Marsiglia. BRAVO RAGAZZO – «Di lui ho ricordi buoni, molto buoni. È un bravo ragazzo e unimportante, uno di quelli a cui sono rimasto molto affezionato». DIFENSORE POI CENTROCAMPISTA – «Bouba nasce difensore, ma io lo vedevo meglio da centrocampista, perché ha qualità tecnica, è bravo nel gioco “lungo” ed è uno che ha anche un discreto sangue freddo, sa sempre ragionare in mezzo al campo e prendere la decisione migliore. Da difensore, invece, mi sembra che gli manchi ...

Raccontano che Boubacar Kamara sia nato con il Marsiglia ben fisso in testa. "Pensa all'Olympique anche quando dorme", disse una volta uno dei suoi primi allenatori, parlando di quel ragazzo che prima ...ASCOLTA L'ex allenatore dellaha consigliato l'acquisto di Kamara, allenato ai tempi del Marsiglia Rudi, ex allenatore della, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha consigliato ai giallorossi l'...Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Kamara credo che sia un giocatore ben visto da tutti, e inoltre su Garcia abbiamo massima fiducia, quindi se arrivasse un giocator ...Il talento giallorosso ha visto l’inferno e non ha intenzione di tornare nei gironi, se non quelli di Champions League Se prima era difficile tenerlo negli slanci giovanili, oggi Zaniolo si comporta c ...