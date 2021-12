Roma, annullata la maratona We Run Rome. Gualtieri ha firmato l'ordinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con un'ordinanza il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annullato la maratona We run Rome prevista per domani pomeriggio, alla quale avrebbero partecipato circa 6 mila atleti. Il provvedimento nasce ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con un'il sindaco diRobertoha annullato laWe runprevista per domani pomeriggio, alla quale avrebbero partecipato circa 6 mila atleti. Il provvedimento nasce ...

