Roberto Valbuzzi e la moglie positivi al Covid | preoccupati per lei | ecco perché

Leggi su chenews

(Di giovedì 30 dicembre 2021)e laal, come stanno? Preoccupazione per la donna che è incinta:l’aggiornamento della coppia. Foto Instagrame laal, la coppia ha dato la notizia ufficiale anche se già da un giorno c’era il sospetto. Preoccupazione per Eleonora Laurito che è incinta del suo secondo figlio: come sta? Lo chef di Cortesie per gli ospiti fino a qualche giorno fa stava passando qualche giorno in vacanza con la famiglia. Lui, lae la piccola Alisea hanno passato un po’ di tempo tra le montagne svizzere, sulla neve, dove hanno avuto anche una piccola sventura. Già ieri con una storia su Instagram la ...