Roberto Bolle | il re della danza mondiale presenta “Danza con Me” in diretta Facebook con Claudia Rossi e Andrea Conti

Roberto Bolle torna per il quinto anno consecutivo il primo gennaio 2022 in prima serata su Rai Uno con "Danza Con Me". La stella della Danza mondiale avrà al fianco Serena Rossi e Lillo. Lo show sarà dedicato a Carla Fracci, scomparsa il 27 maggio scorso. Il re della Danza mondiale sarà ospite giovedì 30 dicembre dalle ore 17 in streaming con Claudia Rossi e Andrea Conti su Facebook FqMagazine.it e YouTube de Il Fatto Quotidiano. Tra gli ospiti di "Danza con me": John Malkovich, Ornella Vanoni, Margherita Buy, Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, ...

