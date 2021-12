Roberto Bolle: «Che bella sfida portare la grande danza in tv» (Di giovedì 30 dicembre 2021) portare la danza in tv, in prima serata, sembrava un follia invece Roberto Bolle ha centrato l’obiettivo entrando nelle case degli italiani per portare arte, cultura, bellezza e grande spettacolo, rendendola accessibile a tutti. Formula vincente non si cambia e dunque anche quest’anno sarà l’iconico ballerino ad augurare il buon anno agli italiani con la nuova edizione di danza con me, in onda il 1° gennaio su Rai1. «Sarà un’edizione particolarmente leggera e ironica», anticipa Bolle in questa video intervista a Panorama.it. «Vogliamo regalare una tregua dalle difficoltà, alimentare la speranza, mostrare tutta la leggerezza e positività di cui la grande danza può farci dono. Al mio fianco ci saranno Serena Rossi, volto ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 dicembre 2021)lain tv, in prima serata, sembrava un follia inveceha centrato l’obiettivo entrando nelle case degli italiani perarte, cultura, bellezza espettacolo, rendendola accessibile a tutti. Formula vincente non si cambia e dunque anche quest’anno sarà l’iconico ballerino ad augurare il buon anno agli italiani con la nuova edizione dicon me, in onda il 1° gennaio su Rai1. «Sarà un’edizione particolarmente leggera e ironica», anticipain questa video intervista a Panorama.it. «Vogliamo regalare una tregua dalle difficoltà, alimentare la speranza, mostrare tutta la leggerezza e positività di cui lapuò farci dono. Al mio fianco ci saranno Serena Rossi, volto ...

