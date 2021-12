Ritorno a scuola, Sinopoli (Flc Cgil): “Siamo in ritardo. Dal Governo solo slogan. Qualcuno si assuma la responsabilità del fallimento” [VIDEO] (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Penso ci sia una grande responsabilità rispetto alla cattiva gestione dell'emergenza per quanto riguarda la scuola. Già a luglio avevamo avvertito che sarebbe stato difficile senza sdoppiamento delle classi e rafforzamento dell'organico covid. Noi ci troviamo ancora una volta in ritardo". L'articolo Ritorno a scuola, Sinopoli (Flc Cgil): “Siamo in ritardo. Dal Governo solo slogan. Qualcuno si assuma la responsabilità del fallimento” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Penso ci sia una granderispetto alla cattiva gestione dell'emergenza per quanto riguarda la. Già a luglio avevamo avvertito che sarebbe stato difficile senza sdoppiamento delle classi e rafforzamento dell'organico covid. Noi ci troviamo ancora una volta in". L'articolo(Flc): “in. Dalsiladel

