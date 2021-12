Ritorno a scuola, con due studenti positivi quarantena solo per i non vaccinati. Autosorveglianza per chi ha il vaccino. Le ultime ipotesi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sarà un inizio anno molto delicato per quanto riguarda il rientro in classe post festività. Dopo essere intervenuto con un nuovo decreto già il 29 dicembre, il governo pensa nuove misure per la gestione della quarantena a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sarà un inizio anno molto delicato per quanto riguarda il rientro in classe post festività. Dopo essere intervenuto con un nuovo decreto già il 29 dicembre, il governo pensa nuove misure per la gestione della. L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Difficile ritorno a scuola, Omicron minaccia la presenza. Verso il cambio di quarantena e chiusure in zone ad alto… - fattoquotidiano : Scuola, per scongiurare il ritorno alla Dad il governo aveva promesso l’invio di medici e infermieri militari. L’Em… - ElVengadorDelF5 : RT @Agenzia_Ansa: Difficile ritorno a scuola, Omicron minaccia la presenza. Verso il cambio di quarantena e chiusure in zone ad alto contag… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Difficile ritorno a scuola, Omicron minaccia la presenza. Verso il cambio di quarantena e chiusure in zone ad alto contag… - PacificoTweet : C’è il via libera definitivo della Camera, Anief: Scuola messa all’angolo e ignorate le nostre richieste, il ritorn… -