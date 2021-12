Rinvio Supercoppa Italiana | Juve e Inter valutano questa possibilità

(Di giovedì 30 dicembre 2021), gli aggiornamenti e tutti i dettagli in vista del match traeddel prossimo 12 gennaiostanno valutando l’ipotesi di rinviare la, in programma il 12 gennaio a San Siro. L’idea sarebbe quella di posticipare l’incontro al termine della stagione, con la speranza che l’emergenza Covid si sia attenuata. Al momento la vendita dei biglietti è stata sospesa a causa delle nuove restrizioni legate alla capienza degli stadi. Si aspetta ora l’ok da parte della Lega. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juventus sono d'accordo, manca l'ok della Lega ?? - GoalItalia : La Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus può slittare a maggio ?? - FcInterNewsit : ?? Possibile clamorosa svolta: decisione attesa nei prossimi giorni ?? - okinantan : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juventus sono d'accordo, manca l'ok della Lega ?? - sscalcionapoli1 : Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juve d’accordo, si attende ok Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Rinvio Supercoppa

Inter e Juventus stanno valutando l'ipotesi di rinviare la finale diitaliana , in programma il 12 gennaio a San Siro. Entrambe le società, dopo le nuove regole stabilite dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri, hanno sospeso la vendita dei ...ASCOLTAItaliana, gli aggiornamenti e tutti i dettagli in vista del match tra Juve ed Inter del prossimo 12 gennaio Inter e Juve stanno valutando l'ipotesi di rinviare laitaliana,...Il Covid torna a fare paura e a minacciare il mondo del pallone (e non solo). E a farne le spese è la Supercoppa Italiana, in programma il 12 gennaio a San Siro tra l'Inter ...Il Covid torna a fare paura e a minacciare il mondo del pallone (e non solo). E a farne le spese è la Supercoppa Italiana, in programma il 12 gennaio a San Siro tra l'Inter ...