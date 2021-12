Rinnovo Dybala | domani la Joya torna a Torino | le ultime novità

(Di giovedì 30 dicembre 2021)rientrerà aper allenarsi con la Juve verso la sfida al Napoli. Ci sonoper ilLa Juve riprenderà oggi ad allenarsi dopo la pausa natalizia, manon sarà presente. Come riportato da Sky Sport, infatti, l’argentino in accordo con la società tornerà acon un volo privatoe sarà a disposizione di Allegri per la sfida al Napoli. Persi avvicina anche ildi contratto. Per Sky laguadagnerà 8 milioni più bonus, avvicinandosi a 11 totali in caso di raggiungimento degli stessi. L’agente Antun è atteso in Italia il 12 gennaio, ma l’annuncio potrebbe arrivare nelle settimane successive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In merito allo stallo riguardante il rinnovo contrattuale di Paulo Dybala, la redazione di TuttoJuve.com ha intervistato in esclusiva Andrea Mantovani, compagno della Joya ai tempi del ...
Il mondo della Juventus nelle ultime ore sarebbe stato scosso da una ''bomba'' di mercato. Infatti, il Barcellona avrebbe messo nel mirino Alvaro Morata. Il bomber spagnolo è in prestito alla Juventus ...