"Rimborso INPS sulla tua postepay". Occhio alla strana telefonata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono molti in Italia i raggirati per aver ricaricato una postepay senza saperlo. Attenzione, la nuova truffa arriva per telefono Sono molti i modi "ingegnosi" di raggirare qualcuno, ovviamente per trarne vantaggio, il più delle volte economico. E più ci si espone in prima persone e più facile sarà essere acciuffati. Per cui le truffe, L'articolo proviene da Consumatore.com.

