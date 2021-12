Rigoletto al Circo Massimo | il film opera di Damiano Michieletto su Rai 3

(Di giovedì 30 dicembre 2021)al: trama, cast, personaggi, streaming delsu Rai 3 Questa sera, giovedì 30 dicembre 2021, alle ore 21.20 in prima visione su Rai 3 va in ondaaldi, già presentato con successo all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma. Nel luglio del 2020, a 169 anni dal debutto veneziano del 1851, è l’, la più rivoluzionaria e cara al suo autore Giuseppe Verdi, il primo spettacolo dal vivo messo in scena in Italia dopo i lunghi mesi di chiusura legati alla pandemia, nella spettacolare cornice deldi Roma. ...

Il Rigoletto . Già basterebbe il titolo, ma se poi aggiungiamo anche "al Circo Massimo" , ecco che la quello di stasera in tv ...A partire dalle 21:20, la serata di Rai 3 regala al pubblico Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Michieletto e il documentario sulla messa in scena dell'opera, Rigoletto 2020. Nascita di uno spettac ...