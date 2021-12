Riduzione capienza stadi | ma Roma-Juve è già 12mila biglietti oltre il sold out

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladegli impianti all’aperto dal 75 al 50% porta a rivedere i piani dei club . È il caso dellache in occasione del primo match casalingo del nuovo anno contro lantus, il 9 gennaio,...

Con l'Olimpico al 50% lasi riduce a circa 30 mila posti totali creando un'eccedenza di 12 mila tagliandi già staccati, considerato che secondo le prime informazioni laha effetto ...Ladi ieri (al 50%) credo ci permetta di affrontare le prossime settimane'.Juventus, Napoli e Bologna hanno già sospeso le vendite dei biglietti da una fino a tre partite in calendario: attese news dal governo sulla capienza Non solo Atalanta, anzi accodatasi ad altre societ ...La riduzione degli impianti all’aperto dal 75 al 50% porta a rivedere i piani dei club. È il caso della Roma che in occasione del primo match casalingo del nuovo anno contro la Juventus, il 9 gennaio, ...