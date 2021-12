Ribelle e creativa come sempre, canta, compone e fotografa il bello che ha attorno. (Di giovedì 30 dicembre 2021) Artista, pittrice, poetessa e scrittrice. Patti Smith, per tutti “la sacerdotessa del rock“, compie oggi 75 anni. sempre con la sua voce dolente, rabbiosa e le mani affusolate sempre protese verso il suo pubblico. come lo festeggerà non lo sappiamo. Intanto ha ricevuto ieri un importante regalo: le chiavi della città di New York – dove si è formata artisticamente – dalle mani de sindaco uscente, Bill De Blasio («vorrei poter dare le chiavi di me stessa a New York», ha ringraziato). Leggi anche › Patti Smith: «Il mio libro sull’anno della scimmia» Patti Smith, gli amici, i ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) Artista, pittrice, poetessa e scrittrice. Patti Smith, per tutti “la sacerdotessa del rock“, compie oggi 75 anni.con la sua voce dolente, rabbiosa e le mani affusolateprotese verso il suo pubblico.lo festeggerà non lo sappiamo. Intanto ha ricevuto ieri un importante regalo: le chiavi della città di New York – dove si è formata artisticamente – dalle mani de sindaco uscente, Bill De Blasio («vorrei poter dare le chiavi di me stessa a New York», ha ringraziato). Leggi anche › Patti Smith: «Il mio libro sull’anno della scimmia» Patti Smith, gli amici, i ...

