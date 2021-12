Repubblica: Salernitana, il trust studia una cordata per la salvezza. Lotito pronto a fare causa alla Figc (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il futuro della Salernitana sta per scoccare l’ora ics. Il termine per la cessione del club scade domani. Altrimenti sarà esclusione dalla Serie A. Secondo quanto scrive Repubblica, il trust studia l’ultima possibilità per la salvezza: unire più gruppi in un’unica cordata che versi in banca la caparra. “I trustee stanno studiando una soluzione estrema: mettere insieme i due soggetti più affidabili in un’unica cordata per far sì che abbiano mezzi e risorse per chiudere l’affare. E presentare entro domani il bonifico da circa 600 mila euro — il 5% del valore — che valga come caparra. Solo a quel punto verrà presentata in Federcalcio l’offerta validata dai trustee per ottenere i 45 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per il futuro dellasta per scoccare l’ora ics. Il termine per la cessione del club scade domani. Altrimenti sarà esclusione dSerie A. Secondo quanto scrive, ill’ultima possibilità per la: unire più gruppi in un’unicache versi in banca la caparra. “Iee stannondo una soluzione estrema: mettere insieme i due soggetti più affidabili in un’unicaper far sì che abbiano mezzi e risorse per chiudere l’af. E presentare entro domani il bonifico da circa 600 mila euro — il 5% del valore — che valga come caparra. Solo a quel punto verrà presentata in Federcalcio l’offerta validata daiee per ottenere i 45 ...

