Renato Scarpa trovato morto in casa Addio a Sergio di Un sacco bello Lo strazio di Verdone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Èa Roma, nella suain zona Bravetta,, 82 anni, attore che in Ricomincio da tre, storico film con Massimo Troisi, interpretò Robertino. Secondo i carabinieri della stazione Roma Bravetta, intervenuti sul posto dopo la chiamata del 118, l'attore sarebbeper cause naturali. La sua popolarità schizzò alle stelle proprio grazie al film cult di Troisi. Ma, prima e dopo, le sue innate doti da caratterista lo portarono a lavorare con tanti big del piccolo e grande schermo. Nato a Milano il 4 settembre del 1939,debutta al cinema alla fine degli anni Sessanta in Sotto il segno dello scorpione dei fratelli Taviani. Nel 1972 Marcocchio gli affida il ruolo di padre Corazza in Nel nome del padre, l'anno successivo recita nel ...

GassmanGassmann : Muore Renato Scarpa. Attore raffinato, sottile, persona gentile, dolce, intelligente. RIP ?? - Agenzia_Ansa : E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Rico… - repubblica : Morto Renato Scarpa, addio a Robertino di 'Ricomincio da tre'

Versatile: aveva lavorato al cinema, in teatro e in tv, iniziando la sua carriera a fine anni '60 al Piccolo E' morto a Roma, colto improvvisamente da malore a 82 anni,, un versatile ...ROMA " È morto, l'indimenticabile Robertino di "Ricomincio da tre" di Massimo Troisi. Il popolare attore e' deceduto improvvisamente nella sua casa di Roma, in zona Bravetta. Sul posto sono intervenuti ...Scarpa aveva 82 anni. Tra i tanti i film, ricordiamo «Nel nome del padre», «Ricomincio da tre», «Così parlò Bellavista» e «Il Postino».«Cari amici, chi ha amato 'Un Sacco Bellò non potrà non esser triste per la scomparsa di Renato Scarpa per un improvviso malore». Carlo Verdone ricorda su ...