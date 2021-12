Renato Scarpa | morto il Robertino di Troisi | fu Sergio in Un sacco bello

(Di giovedì 30 dicembre 2021)il 30 dicembre 2021 a Roma: il grande attore caratterista, fu ildi Ricomincio da tre, di Massimo, ma anchedi Undi Verdone.oggi 30 dicembre 2021 a Roma. L'amatissimo attore caratterista aveva 82 anni e si sarebbe spento per cause naturali nella sua casa nel quartiere di Monteverde.è un pilastro del cinema italiano: è stato un meravigliosoper Massimonella commedia Ricomincio da Tre, ma anche l'ipocondriacodi Un, nato a Milano ...

E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma, in zona Bravetta, il popolare attore, indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Al momento si ipotizzano cause naturali. 82 anni, aveva esordito al ...E' morto, all'eta' di 82 anni, l'attore. Nato a Milano, esordisce sul grande schermo alla fine degli anni sessanta, imponendosi come caratterista di ottimo livello. Attore prediletto di De Crescenzo, Nichetti, Troisi e altri, ...Aveva 82 anni, recitò in ‘Un sacco bello’ di Verdone, ‘Il postino’ di Michael Radford e ‘Habemun Papam’ di Moretti. Fu il Robertino di ‘Ricomincio da tre’ ...Lutto nel mondo del cinema. All’età di 82 anni si è spento nella sua casa romana l’attore Renato Scarpa, l’indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Tra i suoi film più noti Un ...