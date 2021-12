Renato Scarpa | causa morte | età | moglie | figli | Troisi

Advertising

fanpage : È morto #RenatoScarpa, lo straordinario 'Robertino' di 'Ricomincio da Tre', opera prima di Massimo Troisi - HuffPostItalia : È morto Renato Scarpa, mille ruoli da 'Un sacco bello' a 'Habemus Papam' - lanini66 : RT @napolista: È morto Renato Scarpa, il «Robertino» di Troisi Ha interpretato anche il Dottor Cazzaniga in Così parlo Bellavista. Aveva 8… - claudia__74 : RT @DelbonoDaniela: Ua' è muort Cazzanica! (Renato Scarpa) Era milanese, ma era un Uomo d'Amore e noi napoletani gli abbiamo voluto bene… - iamfabrdm : RT @fanpage: È morto #RenatoScarpa, lo straordinario 'Robertino' di 'Ricomincio da Tre', opera prima di Massimo Troisi -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Scarpa

E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma, in zona Bravetta, il popolare attore, indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri; al momento su ipotizzano cause naturali. 82 anni, aveva esordito al ...morto a 82 anni, colto da un malore nella sua abitazione romana,, attore, caratterista con una lunga carriera iniziata negli anni Sessanta e proseguita tra cinema e televisione. Nato a Milano il 14 settembre del 1939, celebre anche per il ruolo di ...Roma, 30 gennaio 2021 - È morto improvvisamente nella sua casa di Roma, in zona Bravetta, il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di 'Ricomincio da tre' di Massimo Troisi. Sul post ...Renato Scarpa è morto a 82 anni nella sua casa a Roma, nel quartiere Monteverde. Era un attore caratterista, aveva esordito sul grande schermo alla fine degli anni '60; molto apprezzato ...