Reducetarianesimo | il movimento alimentare che riduce la carne

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il regalo più bello che ho ricevuto questo Natale sono stati il pranzo e la cena del 25 senza. Un menù vegetariano non solo per me, ma per tutta la mia famiglia. Ed è proprio questo che mi ha resa estremamente grata (nei loro confronti soprattutto) e doppiamente felice. Mangiare prevalentemente vegetale anche in un giorno che ha tendenzialmente delle tradizioni culinarie ben diverse, soprattutto a casa mia, è stata una gioia immensa. Resa ancora più grande dal fatto che i miei cari abbiano deciso di farmi compagnia, rinunciando di fatto alle loro abitudini alimentari. E con esse anche ad affettati e arrosti vari. Un grande gesto d’amore insomma, nei confronti miei, del Pianeta e degli esseri che lo abitano. CAMBIARE NON È FACILE Il cambiamento non è mai facile né tanto meno immediato. Soprattutto quando si parla di cibo e di...