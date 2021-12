Reddito di Cittadinanza, controlli dei Carabinieri nella Provincia di Avellino (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dall’inizio del 2021, nella Provincia di Avellino i Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno verificato le posizioni di circa 550 nuclei familiari, su un totale di oltre 11mila che in Provincia beneficiano del Reddito di Cittadinanza. All’esito dei controlli, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie 143 persone (di cui 58 stranieri) ritenute responsabili, a vario titolo, di false dichiarazioni, omessa comunicazione di informazioni dovute, omessa comunicazione di variazioni di Reddito o di patrimonio (obbligo che sussiste, in quest’ultimo caso, una volta percepito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dall’inizio del 2021,didel Comandole e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno verificato le posizioni di circa 550 nuclei familiari, su un totale di oltre 11mila che inbeneficiano deldi. All’esito dei, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie 143 persone (di cui 58 stranieri) ritenute responsabili, a vario titolo, di false dichiarazioni, omessa comunicazione di informazioni dovute, omessa comunicazione di variazioni dio di patrimonio (obbligo che sussiste, in quest’ultimo caso, una volta percepito ...

Mov5Stelle : Abbiamo appena approvato la #Manovra2022. Il MoVimento 5 Stelle si è battuto strenuamente per difendere alcuni de… - LegaSalvini : RIENTRA IN FVG PER IL REDDITO DI CITTADINANZA, ARRESTATO TRAFFICANTE DI CLANDESTINI - marattin : I 6 mld aggiuntivi - ogni anno - dell’assegno unico universale (che in gran parte vanno ai redditi inferiori a 40.0… - chiaraalbanese : RT @carlo_canepa: ?? La nuova legge di bilancio, in cinque misure: ?? riduzione dell’Irpef; ?? stretta sul reddito di cittadinanza; ??? proro… - Anticasta1404 : RT @Anticasta1404: CRITICANO SOLO IL REDDITO DI CITTADINANZA PER I POVERI ,IL REDDITO DI CORRUZIONE NESSUNO LO NOMINA ,340 MLD OGNI ANNO LA… -