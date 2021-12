Reddito di Cittadinanza 2022, cosa cambia: le novità della Legge di bilancio (Di giovedì 30 dicembre 2021) cosa succederà al Reddito di Cittadinanza nel 2022? Per i detrattori che ne volevano l’abolizione cattive notizie: la misura rimarrà, ricevendo gli stessi finanziamenti del 2021. Questo è quanto stabilito all’approvazione del disegno di Legge di bilancio 2022. Tuttavia, non rimarrà tutto come prima. Prevista infatti l’attivazione del programma “Garanzia per l’Occupabilità del Lavoratori” (GOL) rivolto ai percettori del RdC oltre che a chi beneficia di un ammortizzatore sociale, ai cd. Neet e alle fasce svantaggiate e deboli. I percettori del RdC si vedranno ridotto l’importo dell’assegno di 5 euro ogni mese al rifiuto della prima offerta congrua di lavoro, ma questo meccanismo di riduzione simile a quello che riguarda la Naspi varrebbe solo per i ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 dicembre 2021)succederà aldinel? Per i detrattori che ne volevano l’abolizione cattive notizie: la misura rimarrà, ricevendo gli stessi finanziamenti del 2021. Questo è quanto stabilito all’approvazione del disegno didi. Tuttavia, non rimarrà tutto come prima. Prevista infatti l’attivazione del programma “Garanzia per l’Occupabilità del Lavoratori” (GOL) rivolto ai percettori del RdC oltre che a chi beneficia di un ammortizzatore sociale, ai cd. Neet e alle fasce svantaggiate e deboli. I percettori del RdC si vedranno ridotto l’importo dell’assegno di 5 euro ogni mese al rifiutoprima offerta congrua di lavoro, ma questo meccanismo di riduzione simile a quello che riguarda la Naspi varrebbe solo per i ...

