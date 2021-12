Record Ipo: 212. Raccolti 26 miliardi. 123 miliardi il valore. Milano boom (Di giovedì 30 dicembre 2021) Universal Music Group, Allfunds, Ctp, InPost e Majorel: Euronext regina degli sbarchi In borsa nel 2021. Con 212 nuove quotazioni, Record storico, che hanno raccolto 26 miliardi per una capitalizzazione aggregata di 123, il mega listino che raggruppa le borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi conferma la sua posizione di mercato principale per le initial public offering (Ipo) in Europa e di leader mondiale nelle quotazioni obbligazionarie. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 dicembre 2021) Universal Music Group, Allfunds, Ctp, InPost e Majorel: Euronext regina degli sbarchi In borsa nel 2021. Con 212 nuove quotazioni,storico, che hanno raccolto 26per una capitalizzazione aggregata di 123, il mega listino che raggruppa le borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo,e Parigi conferma la sua posizione di mercato principale per le initial public offering (Ipo) in Europa e di leader mondiale nelle quotazioni obbligazionarie. Segui su affaritaliani.it

