Real Madrid | Courtois falso positivo? Jovic contagiato dal Covid

Thibaut Courtois sarebbe risultato negativo agli ultimi due tamponi. Il Real però comunica la positività dell'attaccante Come riferito da AS, Thibaut Courtois sarebbe risultato negativo agli ultimi due tamponi, dopo che ieri ne era stata riscontrata la positività al Covid. Se la notizia fosse confermata, il belga potrebbe tornare ad allenarsi da subito. positivo, invece, l'attaccante Luka Jovic. A comunicarlo è lo stesso Real Madrid tramite i propri canali ufficiali.

