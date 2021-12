Raoul Bova frena sulle nozze con Rocio Munoz Morales | “Siamo già una famiglia”

(Di giovedì 30 dicembre 2021)presto sposi? Lui: “Per megià una” Nei giorni scorsi si era vociferato di una possibile crisi tra, genitori di due bimbe. A smentire però tale voce ci pensano propriosu Grazia. I due attori stanno ancora insieme e vista la loro lunga unione sono in molti a chiedersi quando la coppia convolerà a. A tal proposito, che in passato è già stato sposato, spiega: “La nostra unione è fortissima. Per me ...

In questi giorni non si fa che parlare di un presunto allontanamento tra i due attori L'articoloe Rocio Munoz Morales sono in crisi? La verità in un'intervista proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Non soltanto incontra, inizia una splendida storia d'amore con lui e diventa madre di due bimbi, ma si fa ampiamente amare ed apprezzare per le sue doti da attrice. Adesso, infatti, è un ...Raoul Bova e Rocio Munoz Morales presto sposi? Lui frena: "Per me siamo già una famiglia" Nei giorni scorsi si era vociferato di una possibile crisi tra ...Negli ultimi tempi, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono apparsi un po' distanti: nessuna foto sui social e nessun evento insieme. Le voci allora hanno iniziato a correre e si è subito pensato ad una ...