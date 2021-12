(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente delincontrerà. IlCanadese ha fissato uncon il capitano del Napoli. Proseguono i contatti tra ile l’entourage di Lorenzo. Ilcanadese propone un contratto di cinque anni al capitano del Napoli. Il presidente delsi sta muovendo con decisione per portare in MLS l’attuale capitano del Napoli. La società nordamericana vuole sfruttare l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno trae i partenopei per strappare il numero 24 agli ‘Azzurri’ a parametro zero.Da tempo ilha avviato i contatti Lorenzo. I canadesi vogliono sfruttare la situazione di stallo nella trattativa per il rinnovo tra ...

Advertising

napolipiucom : RAI SPORT: Insigne-Toronto vertice a Roma con il patron del Club: Ecco cosa trapela #Insigne #napoli… - camillaAC6 : @greoltre_ volleyball, purtroppo ne fanno vedere davvero poche su rai sport - Nicola89144151 : Volete rivivere certe gioie pazzesche e clamorose ancora una volta? Appuntamento alle 23:00 su Rai 2 per 'Un Anno di Sport' #raisport - Lippa64 : Per @biondox Rai Sport ora: Italia - Brasile 1982. - ematr_86 : @BeppeGiulietti @USIGRai @Artventuno @FnsiSocial @danielemacheda @vditrapani @carlo_bartoli @ElisaMarincol se la Ra… -

Ultime Notizie dalla rete : RAI SPORT

... DIRETTA TV E STREAMING TV E STREAMING " La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv , ma anche in diretta tv in chiaro sue in streaming suPlay. In ...Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a TGsul calciomercato del Napoli ed in particolare sul futuro di Lorenzo Insigne che sembra più lontano dall'azzurro. Insigne incontra il Toronto: le ultime CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal ...Il presidente del Toronto incontrerà Insigne. Il club Canadese ha fissato un vertice a Roma con il capitano del Napoli."Confermate dal Toronto le cifre dello scorso 22 dicembre: quasi 11 milioni netti più 4,5 milioni netti di bonus".