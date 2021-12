Ragazza in Erasmus scopre il tradimento del ragazzo con ‘Trova il mio iPhone’: le amiche lo inseguono e pubblicano tutto su TikTok. Il video diventato virale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Niente scheletri nell’armadio né amanti sotto al letto, ormai i tradimenti passano dal cellulare. È il caso di una Ragazza che ha scoperto tutto grazie a ‘Trova il mio iPhone’, la funzione dei dispositivi Apple che ne permette il monitoraggio della posizione remota. tutto è nato su TikTok, attraverso un primo video pubblicato dal profilo ‘Camici’ il 26 dicembre e che ha riscosso un successo straordinario: ben 2,4 milioni di visualizzazioni con 303mila like. “La nostra migliore amica ha il ‘Trova il mio iPhone’ del suo ragazzo senza che lui lo sappia, ora lei è in Erasmus e lui sta a casa dell’ex. Stiamo andando”, è la didascalia del video in cui le due amiche si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Niente scheletri nell’armadio né amanti sotto al letto, ormai i tradimenti passano dal cellulare. È il caso di unache ha scopertograzie ail mio, la funzione dei dispositivi Apple che ne permette il monitoraggio della posizione remota.è nato su, attraverso un primopubblicato dal profilo ‘Camici’ il 26 dicembre e che ha riscosso un successo straordinario: ben 2,4 milioni di visualizzazioni con 303mila like. “La nostra migliore amica ha ilil miodel suosenza che lui lo sappia, ora lei è ine lui sta a casa dell’ex. Stiamo andando”, è la didascalia delin cui le duesi ...

Advertising

FQMagazineit : Ragazza in Erasmus scopre il tradimento del ragazzo con ‘Trova il mio iPhone’: le amiche lo inseguono e pubblicano… - biIIyspleen : una ragazza che conosco è andata in Erasmus a Praga e quando era al museo di Mucha le avevo risposto alla storia ch… - effenneblonde : @jungkookmysmile non c’entra nulla ma volevo condividere questa cosa con qualcuno, un mese fa è venuta una ragazza… - Ilaria10522112 : RT @LuciTheWeirdCat: Quando guardi la tua ragazza prendere il volo che la porterà in Erasmus - SonoElfo : RT @LuciTheWeirdCat: Quando guardi la tua ragazza prendere il volo che la porterà in Erasmus -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza Erasmus Stranieri pestano gli agenti, la giustificazione choc : "Eravamo ubriachi " Il pestaggio Due dei quattro giovani - tra loro c'era anche una ragazza - hanno assaltato i ... di età compresa tra i 20 e i 23 anni, in Italia per via del progetto Erasmus. A quanto pare, erano ...

Chi è la fidanzata di Salvatore Esposito di Gomorra, Paola Rossi La ragazza, laureata in Giurisprudenza, è una screenwriter e Directors agent e i due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna. La Rossi si trovava in Spagna per l'Erasmus mentre Esposito si stava ...

Ragazza in Erasmus scopre il tradimento del ragazzo con ‘Trova il mio iPhone’: le amiche lo… Il Fatto Quotidiano ‘El pan de Toni’ varca i confini Così lontani, così vicini. Gli studenti degli istituti Bellini ed Enzo Bari incontrano virtualmente i loro partners europei. Nonostante la pandemia, all’Ipsaa Bellini di Trecenta e all’Ipsia Bari di B ...

Erasmus: come funziona, durata e come fare domanda Informazioni utili per ottenere la borsa di studio Erasmus e trascorrere un semestre o un anno all’estero. Un periodo di studio all’estero è una grande occasione di crescita e apprendimento e qualunqu ...

Il pestaggio Due dei quattro giovani - tra loro c'era anche una- hanno assaltato i ... di età compresa tra i 20 e i 23 anni, in Italia per via del progetto. A quanto pare, erano ...La, laureata in Giurisprudenza, è una screenwriter e Directors agent e i due si sono conosciuti nel 2014 in Spagna. La Rossi si trovava in Spagna per l'mentre Esposito si stava ...Così lontani, così vicini. Gli studenti degli istituti Bellini ed Enzo Bari incontrano virtualmente i loro partners europei. Nonostante la pandemia, all’Ipsaa Bellini di Trecenta e all’Ipsia Bari di B ...Informazioni utili per ottenere la borsa di studio Erasmus e trascorrere un semestre o un anno all’estero. Un periodo di studio all’estero è una grande occasione di crescita e apprendimento e qualunqu ...