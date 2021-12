Quirinale | il fare e disfare della politica

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Vorrei. Certo, con spirito qualunquista, ma non troppo, vorrei che lasistemasse velocemente la faccenda dele si occupasse d’inflazione, crisi delle materie prime, bollette energetiche alle stelle, diluvio economico alle porte e, di contorno, il deficit dell’ordine pubblico, l’acuirsi dei fenomeni di violenza, la mancata capacità ricostruire un format sicurezza dalle frontiere. Vorrei che la scienza parlasse con una voce sola (Fauci negli Stati Uniti) e ci fornisse risposte esaustive seppur in una temporalità ristretta, non propriamente sulla scomparsa del virus che abbiamo compreso essere un terno al lotto, ma nel supporto all’organizzazione di una comunità per far fronte alla pandemia, per esempio le inguardabili file davanti alle farmacie per i tamponi, gli hub vaccinali prima chiusi e poi riaperti (e qui il generale Figliuolo ...