Quirinale, il Covid fa saltare 100 voti. Voci dalle sacre stanze, cambiano gli equilibri (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo aver salutato il pubblico della Scala di Milano, gli ambasciatori in Italia e le alte cariche istituzionali dello Stato domani sera toccherà - a reti unificate - a tutti gli italiani. Proprio in queste ore Sergio Mattarella, insieme al suo staff, sta limando il discorso di fine anno e di fine settennato: con tutta probabilità, infatti, sarà l'ultima solennità prima del termine del suo mandato previsto per il 3 febbraio prossimo. Da ciò che emerso nelle ultime ore, il presidente uscente nel suo intervento di commiato - che non dovrebbe superare il limite canonico dei venti minuti - svilupperà un doveroso bilancio del suo mandato, concentrandosi soprattutto in un incoraggiamento rivolto alla Nazione per il prosieguo del cammino "oltre" la pandemia. BILANCIO Un bilancio e un auspicio che Mattarella, quasi a voler chiudere il dibattito e la questione sul suo eventuale ...

