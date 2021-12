Quirinale | Brugnaro | “Se Berlusconi si candida | noi lo votiamo”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Se Silviodecide di correre per il Colle, Coraggio Italia è pronta a votarlo, perché è ”unto credibile e agibile”. Lo ha detto Luigi, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia, ospite di Adnkronos Live. Parlando poi del presidente del Consiglio,ha affermato che “Draghi è una pedina fondamentale per la stabilità finanziaria del Paese, questo è un dato di fatto. Per gli italiani serve una garanzia e lui è una garanzia per tutti”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

