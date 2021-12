Quirinale | Brugnaro | “Se Berlusconi si candida | noi lo votiamo”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Se Silviodecide di correre per il Colle, Coraggio Italia è pronta a votarlo, perché è ”unto credibile e agibile”. Lo ha detto Luigi, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia, ospite di Adnkronos Live. Parlando poi del presidente del Consiglio,ha affermato che “Draghi è una pedina fondamentale per la stabilità finanziaria del Paese, questo è un dato di fatto. Per gli italiani serve una garanzia e lui è una garanzia per tutti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

PaoloCaminiti1 : RT @Adnkronos: #LuigiBrugnaro, fondatore di #CoraggioItalia, ospite di Adnkronos Live: 'Draghi pedina fondamentale per stabilità finanziari… - PaoloCaminiti1 : Quirinale, Brugnaro: 'Io mi auguro che Draghi venga votato e vada al Colle' - Adnkronos : #LuigiBrugnaro, fondatore di #CoraggioItalia, ospite di Adnkronos Live: 'Draghi pedina fondamentale per stabilità f… - globalistIT : - telodogratis : Quirinale, Brugnaro: “Io mi auguro che Draghi venga votato e vada al Colle” -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Brugnaro

Leggi anche Carnevale Venezia,conferma: "Si farà a febbraio" " Draghi è una pedina ... BERLUSCONI - Se Silvio Berlusconi decide di correre per il, Coraggio Italia è pronta a votarlo, ...E sono proprio le truppe del governatore ligure (e del sindaco di Venezia Luigi) le più ...regalarsi un gruppo parlamentare per Natale per Toti peserà moltissimo nella partita per ilIl sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia parla delle elezioni per il presidente della Repubblica: Ma anche Draghi al Colle è garanzia di stabilità, per il Paese" ...Se Silvio Berlusconi decide di correre per il Colle, Coraggio Italia è pronta a votarlo, perché è ”un candidato credibile e agibile”. Lo ha detto Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Cora ...