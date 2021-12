Quirinale, 5Stelle cadenti. Ieri volevano Rodotà per fregare il Pd, oggi si accucciano a Letta (Di giovedì 30 dicembre 2021) «Ro-do-tà, Ro-do-tà, Ro-do-tà-tà-tà-tà». Ricordate? Quello di Stefano Rodotà fu il nome per il Quirinale sparato a raffica dal M5S su un Pd tramortito dalla “non vittoria” di Bersani alle elezioni politiche del 2013. A riguardarlo oggi, bisogna ammettere che in quell’assalto grillino, in fondo, c’era del metodo. Ritmare furiosamente nelle piazze il nome del giurista calabrese, entrato in Parlamento da indipendente del Pci e iscrittosi al Pds dopo la svolta della Bolognina, serviva soprattutto ad aggravare le difficoltà di Bersani reduce dall’appoggio al governo Monti in condominio con Alfano e Casini. Era il famoso ABC, secondo le iniziali dei cognomi dei tre politici. In realtà la prima, la “A“, si leggeva “B“, inteso come Berlusconi. Nel 2013 i grillini puntarono su Rodotà La presenza di Bersani nel ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) «Ro-do-tà, Ro-do-tà, Ro-do-tà-tà-tà-tà». Ricordate? Quello di Stefanofu il nome per ilsparato a raffica dal M5S su un Pd tramortito dalla “non vittoria” di Bersani alle elezioni politiche del 2013. A riguardarlo, bisogna ammettere che in quell’assalto grillino, in fondo, c’era del metodo. Ritmare furiosamente nelle piazze il nome del giurista calabrese, entrato in Parlamento da indipendente del Pci e iscrittosi al Pds dopo la svolta della Bolognina, serviva soprattutto ad aggravare le difficoltà di Bersani reduce dall’appo al governo Monti in condominio con Alfano e Casini. Era il famoso ABC, secondo le iniziali dei cognomi dei tre politici. In realtà la prima, la “A“, si leggeva “B“, inteso come Berlusconi. Nel 2013 i grillini puntarono suLa presenza di Bersani nel ...

