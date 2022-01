Qui Bologna, tre giocatori positivi al Coronavirus: la nota del club (Di giovedì 30 dicembre 2021) Casi di Coronavirus anche al Bologna In attesa di conoscere l’esito dei tamponi in casa Inter, il Coronavirus si espande sempre più in Serie A. Tre casi di positività sono stati riscontrati anche nel Bologna, prossima avversaria dei nerazzurri al rientro della sosta. I giocatori positivi sono: Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Questa la nota del club felsineo: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Casi dianche alIn attesa di conoscere l’esito dei tamponi in casa Inter, ilsi espande sempre più in Serie A. Tre casi dità sono stati riscontrati anche nel, prossima avversaria dei nerazzurri al rientro della sosta. Isono: Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Questa ladelfelsineo: “IlFc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al Covid-19 dei calciatori Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e isono stati posti in isolamento domiciliare”. L'articolo ...

