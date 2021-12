Quarantene e Super Green pass: il comunicato del governo manda in confusione i cittadini. Anche sui giornali informazioni contraddittorie. Mentre Italia Viva sbaglia le date (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quando entrano in vigore le nuove norme sulla quarantena? Dopo i cinque giorni della cosiddetta “auto-sorveglianza” è obbligatorio un tampone d’uscita per chi, vaccinato con due o tre dosi, ha scoperto di essere contatto stretto di un positivo? E per i positivi-vaccinati cambia qualcosa? Sono solo alcune delle domande che in molti si stanno ponendo dopo che il consiglio dei ministri di ieri ha alleggerito le regole sugli isolamenti per andare incontro alle richieste delle Regioni e cercare di non bloccare il Paese alle prese con l’aumento dei contagi. Domande che nascono da un dato di fatto: la comunicazione del governo non brilla per chiarezza. La conferma arriva da giornali, dai social e dai tentativi di spiegazione di chi ha contribuito ad approvare le nuove regole in questione. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato le nuove regole su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quando entrano in vigore le nuove norme sulla quarantena? Dopo i cinque giorni della cosiddetta “auto-sorveglianza” è obbligatorio un tampone d’uscita per chi, vaccinato con due o tre dosi, ha scoperto di essere contatto stretto di un positivo? E per i positivi-vaccinati cambia qualcosa? Sono solo alcune delle domande che in molti si stanno ponendo dopo che il consiglio dei ministri di ieri ha alleggerito le regole sugli isolamenti per andare incontro alle richieste delle Regioni e cercare di non bloccare il Paese alle prese con l’aumento dei contagi. Domande che nascono da un dato di fatto: la comunicazione delnon brilla per chiarezza. La conferma arriva da, dai social e dai tentativi di spiegazione di chi ha contribuito ad approvare le nuove regole in questione. Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato le nuove regole su ...

