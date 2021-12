Quarantena, Super Green Pass e mascherine: cambia tutto. Covid, le nuove decisioni del governo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Era stato preannunciato, ora è realtà. Alla fine è arrivata la stretta del governo per quanto riguarda Green Pass e Super Green Pass. Ma non solo, cambiano anche le regole della Quarantena Covid, che ora sarà eliminata per chi è vaccinato con la terza dose. Le grosse novità sono arrivate nella serata di ieri con un nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato d’emergenza. Ma non solo, anche enormi novità sul Pass rafforzato che riguarda inoltre alberghi e ristoranti all’aperto. Al prossimo Cdm potrebbero scattare ulteriori misure oltre alla Quarantena, quelle sul ‘Super documento verde’ obbligatorio anche sul lavoro e sulle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Era stato preannunciato, ora è realtà. Alla fine è arrivata la stretta delper quanto riguarda. Ma non solo,no anche le regole della, che ora sarà eliminata per chi è vaccinato con la terza dose. Le grosse novità sono arrivate nella serata di ieri con un nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato d’emergenza. Ma non solo, anche enormi novità sulrafforzato che riguarda inoltre alberghi e ristoranti all’aperto. Al prossimo Cdm potrebbero scattare ulteriori misure oltre alla, quelle sul ‘documento verde’ obbligatorio anche sul lavoro e sulle ...

