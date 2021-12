Quarantena e super green pass: cosa cambia con il nuovo decreto (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Quarantena doveva cambiare ed è cambiata per i vaccinati. Sul super green pass, invece, è arrivata una nuova stretta che potrebbe essere “arricchita” da un nuovo decreto che sarà discusso in Consiglio dei Ministri all’apertura del nuovo anno. Il governo ha deciso di seguire quasi in toto le indicazioni arrivate prima dal Comitato Tecnico-Scientifico e poi dalla cabina di regia per quel che riguarda l’isolamento delle persone immunizzate o che sono guarite dal Covid, ma non ha trovato un accordo sull’estensione della certificazione verde rafforzata all’intero mondo del lavoro. Scopriamo quali sono state le modifiche sulla Quarantena e sul super green ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ladovevare ed èta per i vaccinati. Sul, invece, è arrivata una nuova stretta che potrebbe essere “arricchita” da unche sarà discusso in Consiglio dei Ministri all’apertura delanno. Il governo ha deciso di seguire quasi in toto le indicazioni arrivate prima dal Comitato Tecnico-Scientifico e poi dalla cabina di regia per quel che riguarda l’isolamento delle persone immunizzate o che sono guarite dal Covid, ma non ha trovato un accordo sull’estensione della certificazione verde rafforzata all’intero mondo del lavoro. Scopriamo quali sono state le modifiche sullae sul...

