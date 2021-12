Quarantena azzerata per i vaccinati con terza dose, ma non solo: il Governo cambia le regole anti Covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il decreto che ha appena visto la luce, all’esito del Consiglio dei ministri di poche ore fa, prevede un sensibile cambio di rotta destinato a incidere sul percorso dei vaccinati contro il Coronavirus. Nello specifico, il Governo ha deciso di azzerare completamente la Quarantena per chi ha ricevuto a terza dose di vaccino (“booster”), ma non è la sola novità sul tema. Quarantena azzerata per i vaccinati con terza dose di vaccino anti Covid Per capire esattamente il focus della svolta imposta dall’ultimo decreto-legge che introduce “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria“, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il decreto che ha appena visto la luce, all’esito del Consiglio dei ministri di poche ore fa, prevede un sensibile cambio di rotta destinato a incidere sul percorso deicontro il Coronavirus. Nello specifico, ilha deciso di azzerare completamente laper chi ha ricevuto adi vaccino (“booster”), ma non è la sola novità sul tema.per icondi vaccinoPer capire esattamente il focus della svolta imposta dall’ultimo decreto-legge che introduce “misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria“, ...

