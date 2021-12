Prosegue il momento sfortunato di Osimhen: l’attaccante positivo al covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo l’infortunio e la querelle legata alla Coppa D’Africa, continua il momento sfortunato di Victor Osimhen. l’attaccante del Napoli è infatti risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo è stata la stessa società azzurra con una nota stampa: “La SSC Napoli Spa comunica che il giocatore Victor James Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al covid-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità“. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo l’infortunio e la querelle legata alla Coppa D’Africa, continua ildi Victordel Napoli è infatti risultatoal coronavirus. A comunicarlo è stata la stessa società azzurra con una nota stampa: “La SSC Napoli Spa comunica che il giocatore Victor Jamesè risultato, asintomatico, al-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro. Di conseguenza, le autorità locali hanno disposto l’isolamento del giocatore e il check-up sarà riprogrammato dopo la negativizzazione e il suo rientro in comunità“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Prosegue il momento sfortunato di #Osimhen: l'attaccante positivo al covid ** - cherry19611883 : ho scritto anch'io a tutti gli sponsor e ho ricevuto una sola risposta al momento, meglio di niente e vediamo come prosegue #gfvip - 5_pinin : RT @sostengoi40: Prosegue il momento complicato del M5s, i sondaggi parlano di un continuo calo dei consensi per i pentastellati. Il libro… - SonoElfo : RT @LuciTheWeirdCat: Il sondaggio del 20 dicembre prosegue. Al momento possono vincere solo C e D. Chi vincerà? - Droghino : RT @LuciTheWeirdCat: Il sondaggio del 20 dicembre prosegue. Al momento possono vincere solo C e D. Chi vincerà? -

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue momento Inflazione, Visco "I rischi non sono solo al rialzo" "In questo momento non si vedono effetti di secondo impatto dai prezzi dell'energia, cui ... Io penso che i rischi siano bilanciati e non asimmetrici verso l'alto " prosegue il governatore della Banca d'...

Letta "Senza unità sul Quirinale il Governo cadrebbe" ... come sugli altri nomi che garantiscono ampio consenso, decideremo tutti insieme e al momento ... "Chi ha detto di non volere Draghi al Quirinale ha aggiunto di volerlo ancora a Palazzo Chigi " prosegue -...

NBA 2021-2022, i risultati della notte (30 dicembre). Ja Morant guida Memphis contro i Lakers. Successi di Phoenix e Chicago OA Sport "In questonon si vedono effetti di secondo impatto dai prezzi dell'energia, cui ... Io penso che i rischi siano bilanciati e non asimmetrici verso l'alto "il governatore della Banca d'...... come sugli altri nomi che garantiscono ampio consenso, decideremo tutti insieme e al... "Chi ha detto di non volere Draghi al Quirinale ha aggiunto di volerlo ancora a Palazzo Chigi "-...