PRIME VIDEO | NOVITÀ GENNAIO 2022 | LA SERIE ITALIANA MONTEROSSI | THE TENDER BAR DI GEORGE CLOONEY | TIME IS UP | THE LEGEND OF VOX MACHINA

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Torna l’appuntamento con ledidi Amazon. Se vi siete persi i post sullerelative a Netflix e di Disney Plus vi basta cliccare QUI e QUI. Dopo un dicembre incredibilmente ricco,che apre le danze delrisulta un pò più “povero” di proposte per Amazonma per nulla scontate anzi… Da non perdere la nuovaAmazon Original,tratta dai romanzi di Alessandro Robecchi con protagonista Fabrizio Bentivoglio, restando in tema “made in Italy” arriva anche il film Tre Sorelle. Segnaliamo poi i film TheBar diretto dacon ...