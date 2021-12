Prezzi delle materie prime e burocrazia, le priorità delle imprese. Parla Donati (Ance) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Punto uno: “L’aumento vertiginoso del prezzo delle materie prime è la principale urgenza che le imprese di costruzioni si trovano a fronteggiare in questa fase: senza un intervento risolutivo del governo, moltissime aziende entreranno in crisi”. Punto due: “Le procedure vanno sveltite e semplificate, ma il problema non sono le gare, semmai tutte le attività che le precedono e le preparano”. Parola di Angelica Donati, imprenditrice edile e nuova presidente dei giovani di Ance, l’associazione aderente a Confindustria che rappresenta le imprese del comparto delle costruzioni. “Secondo un approfondimento del nostro centro studi, il 48% delle risorse del Piano nazionale di ripresa e ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 dicembre 2021) Punto uno: “L’aumento vertiginoso del prezzoè la principale urgenza che ledi costruzioni si trovano a fronteggiare in questa fase: senza un intervento risolutivo del governo, moltissime aziende entreranno in crisi”. Punto due: “Le procedure vanno sveltite e semplificate, ma il problema non sono le gare, semmai tutte le attività che le precedono e le preparano”. Parola di Angelica, imprenditrice edile e nuova presidente dei giovani di, l’associazione aderente a Confindustria che rappresenta ledel compartocostruzioni. “Secondo un approfondimento del nostro centro studi, il 48%risorse del Piano nazionale di ripresa e ...

Advertising

Maurizio_Lupi : Niente quarantena per chi ha 3 dosi di vaccino, calmierare i prezzi delle mascherine Ffp2 e introdurre misure restr… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - repubblica : Covid, le nuove misure del Cdm: niente quarantena per chi e' vaccinato col booster, super green pass per i trasport… - JJ1897JJ : RT @Fedcittsovr: #Putin ci sta spiegando che è colpa delle istituzioni europee se paghiamo il gas così tanto, poiché lui è pronto a 'inonda… - CastigliMirella : RT @AndreaGiuricin: Chi si lamenta dell'aumento dei prezzi delle #bollette, non dovrebbe essere un #NoTap o simile. Sarebbe incoerenza pura. -