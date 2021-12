Previsioni MillionDay del 31-12-2021

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Le , sono valide per le prossime cinque estrazioni e sono composte da 5 colonne. Le sono elaborare con metodo matematico statistica dopo la 30a estrazione del mese.Obbiettivo 3 punti – By GiGi LoTTo © 30-31-35-54-3955-46-50-03-3940-32-01-55-0444-50-02-55-4503-48-55-01-08 Si consiglia di giocare leper cinque colpi, in caso di vincita con due punti al 1 colpo proseguire la giocata fino al 3 colpo, se vengo totalizzate vincite con punti 3, 4 e 5 sospendere il gioco. La probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 3.478.761 volte, si vince anche se fai 2, 3, 4 punti, ovviamente la vincita è proporzionale hai numeri centrati. GiGi LoTTo consiglia anche: 22a del mese previsionecon obbiettivo 5 punti – elaborata alla ottava estrazione del ...

Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - I risultati del ... Nel caso di vecchie schedine, è fatta raccomandazione di verificare sul sito Lottomatica...Sono state realizzate nell'anno in corso 52 vincite milionarie in tutta Italia Numeri ritardatariAggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - I risultati29 dicembre ...Serata di estrazioni, è caccia al Jackpot milionario anche se il gioco della Sisal non manca mai di rendere felice qualche italiano. In diretta le estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi sabato 1 ...(Aggiornamento di MB). Million Day numeri vincenti/ Estrazione 13 dicembre 2021: cinquina fortunata di oggi. MILLION DAY, IN ARRIVO IL PREMIO MILIONARIO? Chi sarà il 197esimo vincitore milionario dell ...